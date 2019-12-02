تفاصيل “البالون دور”.. “ميسي” مُرشح فوق العادة والعديد من المفاجآت متوقعة !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الإثنين إلى العاصمة “باريس” وبالضبط إلى مسرح “شاتلي” أين سيجرى حفل “الكرة الذهبية”.

وسيكون كل عشاق “المستديرة” على موعد معرفة صاحب الكرة الذهبية بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب شاب وأيضا أفضل حارس مرمى.

وحسب التسريبات التي تم تداولها في مختلف المواقع الرياضية العالمية، فإن “ليو ميسي” مرشح فوق العادة ليكون صاحب “البالون دور”.

في حين أن “الدون كريستيانو” من المرشح أن يكون في المركز “الرابع”، أين تفوق عليه كل من “صلاح وفان ديك”.

كل هذه التسريبات سنتأكد من صحتها بداية من 17:00 أين ستُعلن مجلة “فرانس فوتبول” عن ترتيب اللاعبين واحد تلو الآخر عبر موقعها الرسمي.

على أن يكون “التوب 3” في الحفل المنتظر أن يكون بهيجا بداية من “20:30″، فالجميع ينتظر من يخلف “مودريتش”.

في نفس السياق، ستكون أنظار الجزائريين موجهة صوب النجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتواجد ضمن قائمة المرشحين.