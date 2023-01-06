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قناة النهار

تفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضـ ـحيته 8 أشخاص بباتنة

بقلم قناة النهار
تفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضـ ـحيته 8 أشخاص بباتنة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/NGSpb
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