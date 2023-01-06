قناة النهار تفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضـ ـحيته 8 أشخاص بباتنة بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2023 - 23:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 127 0 رابط دائم : https://nhar.tv/NGSpb اقرأ أيضا تيارت: 5 قتـ.ـلى و جريـ.ـحين من عائلة واحدة إثر حادث اصطدام شاحنة وسيارة قناة النهار 22 ديسمبر وقت التغيير: العدد الأول.. السيدة سيرين طبيبة تعتني بجمالها وتخرج بـ "لوك" جديد قناة النهار 28 ديسمبر الوزير الأول: أيمن بن عبد الرحمان يشرف على إحتفالية الذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر قناة النهار 26 ديسمبر تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة قناة النهار 29 ديسمبر رئيس الجمهورية: العلاقات الجزائرية الفرنسية تكون النّد بالنّد ولن نسمح في جاليتنا هناك قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط: عمارات مبنية بالملايير في أرض فلاحية غير صالحة بغليزان .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 27 ديسمبر البرجية .. منطقة نشاطات واعدة تنتظر تجسيد المشاريع الاستثمارية بمستغانم قناة النهار 21 ديسمبر "حفيظ درّاجي يوضّح .."ماعندي حتى مشكل مع جمال بلماضي ..ولكن ؟ قناة النهار 29 ديسمبر إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل قناة النهار 21 ديسمبر فاسألوا : لا تقل هلك الناس قناة النهار 29 ديسمبر