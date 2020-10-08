تفاصيل الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة نيجيريا

أجرى سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نيجيريا في مباراة ودية غدا الجمعة.

الحصة التدريبية عرفت مشاركة الحارس الثالث للخضر عز الدين دوخة لأول مرة في التدريبات بعد حصوله على التأشيرة والتحاقه بالنمسا.

هذا كما تابع الثنائي المصاب زين الدين فرحات ومهدي زفان التدريبات من كرسي الاحتياط بعد تأكد غيابهما عن مواجهتي نيجيريا والمكسيك.

“بلماضي” وضع آخر اللمسات بحضور اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو الذي يتربص مع الخضر للحصول على شهادة تدريب “يويفا برو”.

القائمون على ملعب “ورثيرس ستاديوم” الذي سيحتضن المواجهة الودية وضعوا آخر اللمسات أيضا من خلال تعليق علمي الجزائر ونيجيريا.