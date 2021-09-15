تفاصيل الحكم بالسجن على لاعبين جزائريين بعد دخولهما تونس “حراڨة”

يتواجد اللاعبان الجزائريان، جمال شتال وأشرف بودرامة، في مُشكل حقيقي مع الجهات القضائية في تونس، وذلك بعد دخولها الى الجارة الشرقية بشكل غير قانوني، من أجل تسوية وضعيتهما مع النادي البنزرتي الذي يحملان ألوانه، منذ الموسم الماضي.

وكشفت جريدة “الصريح” التونسية، وإذاعة “موزياييك”، بأن مُساعد وكيل الجمهورية في ولاية القصرين، أمر بسجن لشهرين اللاعبين ولكن مع تأجيل التنفيذ في حقهما، بسبب دخولهما للأراضي التونسية “حراقة”.

وأوضحت ذات المصادر، بأن المعنيين بالأمر، كانا قد غادرا تونس سابقا عائدين للجزائر بطريقة غير شرعية، قبل أن يعودا مؤخرا وبنفس الطريقة، بمُساعدة شخص ثالث.

ويُنتظر أن يستأنف اللاعبان التدريبات للموسم الجديد النادي البنزرتي، بعد أن نجحت إدارة هذا الأخير في إقناعهما بالبقاء، ومنحهما وعدا بتسوية مُستحقاتهما العالقة من الموسم الماضي.