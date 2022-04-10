تفاصيل العثور على الطفل البالغ 19 شهرا في سكيكدة

تمكنت الحماية المدنية، من العثور على الطفل المفقود البالغ من العمر 19 شهر بمنطقة المرايدية بلدية بن عزوز. وهذا في أحد البساتين المجاورة لمكان التدخل بولاية سكيكدة، في نفس اليوم 09 افريل على الساعة 23 ساو30 د.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أن الطفل كان عليه إصابات بسيطة في اليدين، أين قدمت له الاسعافات الأولية. و تم تحويله الى العيادة المتعددة الخدمات بن عزوز .

في حين، تمت عملية البحث عن الطفل تحت اشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، المقدم الصادق دراوات. و بحضور كل من رئيس دائرة بن عزوز، رئيس البلدية، عناصر من مفرزة الجيش الوطني الشعبي، مواطنين .

كما سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، لعملية البحث عن الطفل الوحدة الثانوية عزابة، الوحدة الرئيسية، الوحدة الثانوية سكيكدة، الوحدة الثانوية الحروش، الوحدة البحرية. وكذا وحدة قطاع الميناء، 3 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف الطرقات، حافلة، سيارة ربط، شاحنة نقل العتاد. إضافة إلى 10 فرق المتكونة من 34 عون بمختلف الرتب، و4 غطاسين.

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كما شهدت ولاية البيض سابقا، نفس الظاهرة، حيث تم العثور على الطفل أيوب صاحب 5 سنوات سالما معافى. باقليم دائرة الرقاصة بولاية البيض بعد ليلة كاملة من البحث في ظروف جوية صعبة.

و كان قد تم الشروع في ابحث على الطفل المفقود أمس الثلاثاء من قبل مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني وجمع من المواطنين من المجتمع المدني و أعضاء الهلال الأحمر الجزائري رفقة أفراد عائلته. بعدما تم فقدانه بمنطقة جرين بالرڨاصة بفعل الرياح القوية و الزوابع الرملية.

وعثرت الحماية المدنية بولاية البويرة على الطفل عماد الدين الذي كان مفقودا بقرية الخليفات بلدية ديرة.

وانطلقت عملية البحث بتاريخ 27 مارس على الساعة 21:43 من طرف أعوان الحماية المدنية وحدة القطاع ديرة و أفراد الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة كذلك إلى عناصر الدرك الوطني والمجتمع المدني.