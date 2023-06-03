تفاصيل المسابقة المهنية لترقية أكثر من 6400 مستخدم في قطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مسابقة لترقية 6 آلاف و410 مستخدم في قطاع التربية وهذا عن الإمتحانات المهنية.

وسيتم إجراء الإمتحان المهني يوم 10 جويلية القادم،فيما تم الشروع في إيداع الملفات منذ1جوان الماضي، على أن تستمرالعملية لمدة 15 يوما كاملة.

وتشمل المسابقة على 25 رتبة تشمل مفتش التعليم المتوسط، ومفتش التعليم الإبتدائي، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. ومدير ثانوي، ومدير متوسطة، ومدير مدرسة إبتدائية،مساعد مدير مدرسة إبتدائية.

وكذا مقتصد ملحق رئيسي بالمخبر، ونائب مقتصد مسير، ومشرف رئيسي للتربية، ومعاون تقني للمخابر، وناظر ثانوية. ومستشار رئيس للتربية، ومستشار التربية، ومستشاررئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

ومقتصد رئيسي، وملحق بالمخبر، ومستشار التغذية المدرسية، ومشرف التربية، ونائب مقتصد، وأستاذ التعليم الثانوي، ومساعد رئيسي للتربية، ومساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية.

شروط المشاركة في المسابقة

ويسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلّمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة. وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ 5 سنوات ومستشاري التغذية المصنفين رتبة 11. الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية‪.

كما سيكون بإمكان نظار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية. إضافة إلى نظار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة. الترشح لرغبة مدير ثانوية في انتظار الترخيص الإستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي. قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الترقية لرتبة مدير أو مفتش تتم حصريا عن طريق الإمتحان المهني. حيث تم إلغاء الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل التي كانت سابقا.

وعليه، فكل نمط ترقية له شروطه المحددة في النصوص التنظيمية، فمثلا الترقية عبر الامتحان المهني تكون في حدود المناصب المالية المفتوحة. ويلزم معدل عام أعلى من 10 ومن دون الحصول على نقطة إقصائية في أحد مواد الامتحان تقل عن 5 من 20. كما يمنع الطعن في نتائج الامتحانات الكتابية‪.