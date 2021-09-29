تفاصيل المناوشات التي تسببت في توقيف أشغال الجمعية العامة للإتحاد

كشفت إدارة إتحاد العاصمة اليوم الأربعاء على صفحتها الرمسية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن توقف أشغال الجمعية العامة العادية للمساهمين في الفريق وذلك بسبب نشوب حالة من الفوضى و التصرفات السلبية من قبل بعض المساهمين

وأكدت مصادر النهار أن عضوين من المساهمين “سيد علي عر بان” ، ورؤوف بوعبد الله ” إحتجا على إستلامهم المتأخر للحصيلة المالية والأدبية قبل 24 ساعة فقط عن أشغال الجمعية العامة .

وحملت الحصيلة المالية لفريق إتخحاد العاصمة للموسم الماضي أرقاما خيالية حيث صرفت إدارة سوسطارة في عهد المدير الرياضي السابق ما يقارب 174 مليار سنتيم.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb