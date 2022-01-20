تفاصيل النصب على الطلبة.. جماعة إجرامية بينهم مؤثرين استعملوا مناورات إحتيالية

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، وقائع صادمة في قضية النصب على الطلبة.

وأورد وكيل الجمهورية: “تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم، من تفكيك جميع عناصر شبكة اجرامية تمتهن النصب الموجه للجمهور. الذي تعرض له العديد من المواطنين لا سيما منهم الراغبين في مواصلة دراستهم خارج البلاد”.

وراح ضحية هذه القضية، 75 شخصا، تم النصب عليهم من قبل جماعة اجرامية تتكون من 12 شخصا بما فيهم 4 مؤثرين. باستعمال صفات كاذبة ومناورات احتيالية تحت غطاء شركة “لورل إين صايد كوم”. والتي أخذت عدة تسميات وهمية، منها “فيتير قايت” بالمحمدية وفرعها بوهران، و”فايك كليك” و”زفيت” ومقرهما بحيدرة.

وتابع وكيل الجمهورية: “استعملت الشركة، ومضات إشهارية وترويجية مغرية عبر فايسبوك وانستغرام. والتي تفيد بتكفل الشركة بضمان الحصول على التأشيرة. والمرافقة بمطار هواري بومدين والاستقبال في الدولة المتوجه إليها. والتسجيل في الجامعة والإقامة وترجمة الوثائق. والسكن الجامعي بأوكرانيا والمساعدة على الحصول على السكن في تركيا وروسيا والتسجيل في خدمة الهجرة”.

وأضاف وكيل الجمهورية: “تحريات الضبطية القضائية التي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. توصلت إلى أن الشركة كانت تتعامل وتتلقى أموالا بالعملة الوطنية والصعبة بطريقة غير شرعية. كما كانت تتعامل مع مكاتب بدول أجنبية وتنسق مع أشخاص أجنبيين. كما استغلت الشركة الطلبة في تسليم مبالغ مالية من العملة الصعبة لهؤلاء الأشخاص في البلد الأجنبي في مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بحركة الأموال”.

وتابع وكيل الجمهورية: “وبمشاركة المؤثرين المعروفين الذين ساهموا أيضا بشكل كبير في الترويج لهذه الشركة الوهمية داخل وخارج الوطن. لجلب الزبائن لاسيما الشباب مقابل تلقيهم مبالغ مالية”.

وكيل الجمهورية: أطراف خارجية استغلت الطلبة في أمور مشبوهة

كما توصلت الضبطية القضائية، إلى أن بعض الضحايا الذين توجهوا للدول الأجنبية من أجل الدراسة عن طريق هذه الشركة. تم استغلالهم في أمور مشبوهة بعدما تقطعت بهم السبل ونفذت منهم الأموال من أجل العودة إلى أرض الوطن.

كما تمكنت الضبطية القضائية من حجز وضبط ممتلكات وأموال غير مشروعة كانت بحوزة الجماعة الإجرامية المنظمة الناتجة عن الجريمة.

وأحيلت القضية على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع إجرامي وجنحي.

وتابع وكيل الجمهورية: “التمسنا من قاضي التحقيق إصدار إنابات وأوامر قبض دولية وسماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية المنظمة”.

وبعد سماع المتهمين عن الحضور الأول والضحايا، والتي دامت 13 ساعة، حيث امتدت حتى الساعة الخامسة صباحا. أصدر قاضي التحقيق صباح اليوم الخميس، أوامر بايداع 11 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.