تفاصيل بخصوص الممول الجديد لـ “إتحاد العاصمة”

تنفس إتحاد العاصمة الصعداء بعد ابرامه لاتفاق مع مجمع “SERPORT” الذي سيكون ممول الفريق العاصمي.

مجمع “SERPORT” هو أكبر المجمعات العمومية التي تدير الموانئ العشرة الجزائرية، والعديد من الشركات الأخرى.

وذلك في صورة “الاستثمارات الفندقية” المالكة لفندق “الشيراطون” بالجزائر العاصمة ووهران، “فور بوان”، “رونيسونس”، “حياة ريجانسي” (تلمسان)، “الماريوت” بقسنطينة.

وأيضا في الخدمة اللوجستيكية في موانئ “دبي العالمية” (DP WORLD) بالإضافة إلى شركة نقل “البترول”.

هذا المجمع العمومي الكبير، سيكون إضافة كبيرة لإتحاد العاصمة من الناحية المالية والإدارية أيضا.