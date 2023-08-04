تفاصيل تعذيبه مُؤلمة.. سيدة تقتل إبن زوجها بالطعن والصعق والملح

تكشفت تفاصيل جديدة لجريمة مروعة وقعت الشهر الماضي، أدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده بشكل صادم.

وفاضت روح طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، بعد تعذيب شديد تعرض له من قبل زوجة أبيه وفق عائلته، في جريمة هزت الشارع العراقي.

وبعد ظهور التفاصيل المروعة للجريمة اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في العراق.

وكشف ذوو الطفل المغدور لوسائل الإعلام المحلية، أن موسى فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده.

وكان جسد الطفل مليئا بالكدمات والطعنات العميقة بالسكاكين والصعق بالكهرباء.

وذكروا أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح كما وضعته في عينيه، مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.

ونشرت مكافحة إجرام بغداد أمس الخميس، فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة التي قالت فيها أنا قتلت الطفل تعذيباً، إلى أن فارق الحياة.

وقالت زوجة الأب في الفيديو: “ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها. وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج وتكسرت من قوة الضربة”.

كما روى أحمد شقيق الضحية تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهداً عليها، مؤكداً أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه.

كما وضعت يديه على الفرن وكانت تضربه دائماً بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت إنه يمثل.

وقال في فيديو مكافحة إجرام بغداد: “كان والدي يرى آثار التعذيب على جسدي أنا وأخي ولكنه لا يعير الأمر اهتماماً”، وكان يضربنا هو الآخر”.

مبيناً أن زوجة أبيه كانت تلبس الطفل ملابس شتوية حتى تغطي آثار التعذيب.

وتابع: “كانت تضع الملح في عيونه وفمه، وعندما يقول لها إنه سوف يتقيأ تقول له سوف أقتلك وأعطيك أكثر”. مضيفاً أن يدي شقيقه محترقة لأنها وضعتهما على الغاز.

كذلك قال إنها ضربت أخاه بالسكين على رأسه في 3 مناطق في رأسه تاركة آثار واضحة.

كما تحدث أحمد عن اللحظات الأخيرة من حياة شقيقه وقال: “أخي مات على رجلي وأمام عيني. فقد توقف نفسه وعيونه أصبحت بيضاء”. مشيرا إلى أنها كانت تضربه وهو جثة هامدة وتتصرف طبيعي.

وقال: “هو توفي الساعة 11 صباحا. وعلى الساعة 3 العصر اتصلت بوالدي وقالت له تعال ادفن إبنك”. مضيفاً: “والدي لم يتأثر وقال إنه يمثل”. وطالب الطفل أحمد بأخذ حق شقيقه، وتنفيذ الإعدام بحق زوجة أبيه.

ومن جهتها، أكدت أم الطفل إنها لم تتخل عن أطفالها، ولكن الأب حرمها منهم. وقالت “قدمت بلاغا لحضانة أطفالي، لكن زوجي قال لي أنا لا أعترف بالقانون وسوف آخذ أولادك وأقتلهم”.