تفاصيل تنشر لأول مرة ..شارون أمر بإسقاط طائرة لقتل عرفات

كشف كتاب جديد للصحافي الصهيوني رونين برغمان، معلومات تنشر لأول مرة عن تفاصيل خطة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

كان ذلك سنة 1982، بأمر مباشر من “أرئيل شارون”، في الكتاب الذي نشره الصحفي تحت عنوان “صعود وقتل أولا”.

يوثق الكتاب كواليس الخطة التي أعدتها الأجهزة الأمنية ووزير الجيش “الصهيوني في حينه أرئيل شارون”.

ويستعرض تفاصيل الخطة التي اعتمدت بالأساس على قصف الطيران الصهيوني لطائرة مدنية كان على متنها الرئيس الراحل عرفات.

في التفاصيل الواردة في الكتاب ومع خروج الخطة لحيز التنفيذ، قال قائد سلاح الجو الصهيوني ديفيد عيفري، في 1982.

موجها حديثه للطيار الذي قاد الطائرة التي كانت ستقصف طائرة عرفات، أن “لا تقوم بإطلاق النار حتى أصدر الأوامر بذلك”.

ويصف كتاب برغمان كيف عملت الخطة والضغوطات التي مارسها وزير الأمن آنذاك شارون ورئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني رفائيل إيتان.

وعلى الرغم من تحديد جهاز “الموساد” للطائرة التي استقلها عرفات، أصر عيفري على الحصول على معلومات وتلقي معلومات إضافية.

وعندما راودته الشكوك قرر وقف خطة اغتيال عرفات.