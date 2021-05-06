تفاصيل جديدة بخصوص التكفل بالفنان صالح أوڨروت

كشف الفنان حسان شرشاري والمعروف بـ جدو حسان الذي نزل ضيفا على زابينغ رمضان تفاصيل جديدة بخصوص التكفل بالفنان صويلح.

واوضح جدو حسان أن شيء طلب من عائلة الفنان صالح أوڨروت عند دخوله مستشفى لڨليسين هو جوازر سفره

وواصل جدو حسان ان خبر طلب جواز سفر أوڨروت حتى تتكفل الدولة بنقله للخارج أضاف ان المصدر من العائلة.

وتمنى جدو حسان للفنان القدير صالح أوڨروت بالشفاء العاجل والذي قال عنه أنه صديقه وتعامل معه في بداياته.

وتابع جدو حسان انه تعامل مع صويلح في برنامج إستراحة الإثنين الذي كان يبث في التسعينات وكذا مسلسل داهية العرب

وقال جدو حسان أن الفنان أوڨروت أعطى الكثير للفن وهو إنسان مبدع داعيا الله في هذه الايام المباركة له بالشفاء.

وتدهورت الحالة الصحية للممثل الكبير صويلح بعد إصابته بمرض غضال ونقل على إثره إلى مستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة.

وكانت وزيرة الثقافة أمس قد أمرت أمس الإثنين بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بحالة الفنان صالح أوقروت.

كما كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الصحة بالتكفل بحالة نجم الكوميديا الجزائرية.

