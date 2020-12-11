تفاصيل جديدة بخصوص لاعب ميلان الصاعد ومصيره مع الخضر

منح صابر بن سماعين، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تفاصيل جديدة، بخصوص وضعية لاعب ميلان الصاعد، رياض طاهر، وإمكانية إلتحاقه بالخضر.

وأوضح التقني خلال ندوة صحفية عقدها، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بأن المدافع لم يرفض الجزائر.

وقال :”تصريحاتي الأخيرة، للإذاعة الوطنية، أُسيء فهمها، اللاعب لم يرفض الجزائر، بل أكد بأنه يستهدف اللعب مع أكابر الخضر”.

وواصل في نفس السياق :”لقد كان لنا حديث مع مُحيط رياض طاهر، وتأكد لنا، بأنه يبقى مُتحمسا للتواجد معنا مُستقبلا”.

وختم :”الآن الكرة في مرمى جمال بلماضي، وهو الذي سيحكم إن كان مدافع ميلان، قادرا على التواجد مع المنتخب الأول”.