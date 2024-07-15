تفاصيل جديدة بخصوص مستقبل عوار

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص صفقة انتقال لاعب الخضر، حسام عوار، إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأبرز موقع “فوت ميركاتو” بأن الاتحاد السعودي، تقدم بعرض جديد ومغرٍ صبيحة اليوم الاثنين. إلى نادي روما، لحسم صفقة عوار.

وأفاد المصدر ذاته، بأن العرض يتضمن 15 مليون أورو، مع مكافأت أخرى. مقابل الاستفادة من خدمات حسام عوار، إلى جانب المدافع الاسباني الشاب، جان اوليفيراس.

كما أشار الموقع الفرنسي، إلى أن الدولي الجزائري. المرتبط بعقد مع نادي العاصمة الايطالية إلى جوان 2028، سيحل في الأراضي السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل ترسيم التحاقه بالاتحاد.