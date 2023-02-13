تفاصيل جديدة بشأن التذاكر غير المستعملة خلال كورونا  

أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، بيان صحفي، يتعلق بمصير التذاكر غير المستعملة خلال جائحة كورونا.

وجددت الجوية الجزائرية، في بيانها، أنه بإمكان أي مسافر استرداد تكلفة تذكرته غير المستخدمة والمتأثرة بإلغاء الرحلات المرتبطة بـ Covid.

ودعت الشركة الوطنية للنقل الجوي، المسافرين المتضررين الاتصال بوكالاتها المتواجدة بمختلف دول العالم لتعويضهم في تذاكرهم غير المستعملة.

وفي حال تم إقتناء تذاكر غير مستعملة على مستوى وكالة سفر أو عبر الإنترنت غير تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، فإنه يتعين على المسافر الاتصال أو إرسال طلب التعويض إلى وكالة السفر التي اقتنى منها.

أما في حالة توقف نشاط وكالة الأسفار، يرجى الاتصال بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية الأقرب إلى مكان إقامتك.

ما مصير التذاكر غير المستعملة التي تم اقتناؤها من موقع الويب أو تطبيق الجوال الخاص بالجوية الجزائرية؟

ونوهت الجوية الجزائرية، أنه في حال ما تم اقتناء هذه التذاكر من موقع الويب أو تطبيق الجوال الخاص بها، فإنه بإمكان المعنيين إرسال طلبات إلى [email protected] أو الاتصال بإحدى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية على النحو التالي:

1-وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في الجزائر عن أي تذكرة صادرة بالدينار الجزائري عن طريق البنك التجاري الدولي أو بطاقة الذهبية.

2- وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج عن أي تذكرة صادرة بالعملة عن طريق بطاقة ائتمان دولية بشرط أن تكون عملة الدفع الأولية المستخدمة أثناء الشراء هي العملة المستخدمة في وكالة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأكدت الشركة الوطنية للنقل الجوي، بأن التذاكر المستخدمة جزئيًا مؤهلة هي الأخرى للاسترداد، داعية في السياق ذات صلة المسافرين المعنيين بالإقتراب من نقطة البيع حيث قمت بعملية الشراء.

وإذا كان المعني خارج البلد الذي اشترى منه، فإنه بإمكانه تفويض طرف ثالث لتعويض التذكرة ، بشرط تقديم توكيل رسمي صادر عن كاتب العدل أو السلطة المختصة (خدمات البريد القنصلية) مرفقًا بنسخة من جواز سفرك .

وكانت الجوية الجزائرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن التسهيلات الممنوحة لزبائنها، فيما يخص التذاكر غير المستعملة خلال جائحة كورونا.

وأبلغت في بيان لها الزبائن أنه يمكنهم الاستفادة من التغيير الأول وفي نفس المقصورة بدون دفع فروق أو تكاليف إضافية.

ولفتت الجوية الجزائرية آنذاك إلى أنه في “حالة ما إذا كان بحوزتكم تذاكر أو قسائم سفر مؤرشفة خلال الجائحة، تضع الخطوط الجوية الجزائرية تحت خدمتكم الرابط الخاص بالخدمة”.