تفاصيل جديدة بشأن المديرية العامة للرياضة المدرسية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 14، مرسوم يتعلق باستحدات مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء شهر أفريل من السنة الماضية باستحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية. كما أمر الرئيس أيضا ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير الرياضة المدرسية.

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن المديرية العامة للرياضة المدرسية تكلف بوضع استراتيجية وطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والرياضية والثقافية والترفيهية والصحية والاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها، وكذا إعداد برامج لتطوير انفتاح المدرسة على محيطها.

وتكلف أيضا بضمان متابعة المشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية ، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، بالاضافة إلى تحديد الاستراتيجية الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي وتأطيرها ومرافقتها، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين.

تضم مديريتين، الأولى مديرية الرياضة المدرسية، والثانية مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي.

فبخصوص مديرية الرياضة المدرسية، فإنها تكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعيمها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما تكلف بالسهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية، والحرص على المشاركة في المنافسات الـريـاضية المدرسية الدولية.

وتكلف أيضا بالمبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.

تضم مديريتين فرعيتين :

أ) المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية:

تكلف المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية بترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره، بالاضافة إلى متابعة إنشاء النوادي الرياضية المـدرســية في مؤسسات التربية والتعليم.

كماى تكلف بإعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها، وكذا إعداد مخطط تطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية.

وتشرف المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية على تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية الوطنية ومتابعتها، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. وكذا السهر على المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

ب) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية:

تكلف المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية باكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المتخصصة المعنية، وكذا تنظيم وتدعيم المواهب الرياضية المدرسية الوطنية – مرافقة المواهب الرياضية المدرسية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما تساهم في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانوية الرياضية ومتابعتهم.

أما بالنسبة لمديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، فإنها تكلف بإعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم. وكذا المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية على مستوى مؤسسات التربيةوالتعليم.

وتكلف بترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمنح المدرسية والمطاعم المدرسية والمنح الدراسية ومتابعة تسييرها، بالاضافة بمتابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة التلاميذ.

وتعمل على ضمان تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

تضم مديريتين فرعيتين :

ويتعلق الأمر بكل من:

المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية، حيث تكلف بتنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي، وكذا تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية.

وتكلف أيضا بترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في مؤسسات التربية والتعليم، بالاضافة إلى تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها.

كما تكلف تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها.

أما المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، فإنها تكلف بمتابعة تنفيذ عمليات الدعم والتضامن المدرسي لفائدة التلاميذ، وكذا متابعة تخصيص المنح الدراسية وسير المطاعم المدرسية.

وتكلف بتنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، بالاضافة إلى ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها.

كما تكلف المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي بمتابعة إنشاء وتدعيم وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها.