تفاصيل جديدة بقضية الاعتداء على لاعبة “باريس سان جيرمان”  الجزائرية خيرة حمراوي

كشفت صحيفة LE PARISIEN اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة في قضية الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان الجزائرية خيرة حمراوي.

وقد تم إيداع زميلتها في الفريق أميناتا ديالو رهن الحبس المؤقت، بعد الاشتباه في تورطها بقضية الاعتداء.

صباح اليوم الخميس، لا تزال أميناتا ديالو البالغة 26 عامًا، في مقر الشرطة القضائية في فرساي، حيث تم تمديد احتجازها.

كل شيء بدأ يوم الخميس 4 نوفمبر، أين نظم باريس سان جيرمان حفل عشاء جماعي في ذلك المساء. جمع جميع أعضاء قسم السيدات، من الطاقم الإداري إلى اللاعبات، بما في ذلك الطاقم الطبي والفني.

وتم تناول الوجبة في مطعم راقي غرب العاصمة الفرنسية، بالقرب من Bois de Boulogne، ليس بعيدًا عن Parc des Princes.

وعاد اللاعبون إلى منازلهم في نهاية المساء، في إحدى السيارات كانت أميناتا ديالو وخيرة حمراوي وسكينة قرشاوي.

وغادرت سكينة قرشاوي السيارة أولاً قبل أن ينقلب المساء رأساً على عقب. عندما اقترب من منزل خيرة الحمراوي، شخصين غريبين. حيث قام أحدهما بالاعتداء على الضحية.

بعد عدة دقائق، هرب الرجلان وتركا ضحيتهما على جانب الطريق. تم إنقاذ خيرة حمراوي بسرعة وعلاجها في مستشفى بويسي، حيث تم وضع عدة غرز في ساقيها ويديها.

كما أعلنت RMC مساء الأربعاء، أن اللاعبون من بينهم خيرة حمراوي تلقوا تهديدات بالقتل في الأيام التي سبقت الهجوم.

لكن في صباح يوم الأربعاء، بعد يوم من انتصار مقنع واحتفال سعيد أمام 18000 متفرج في حديقة الأمراء. ألقي القبض على أميناتا ديالو في منزلها في مارلي لو روا. لكنها نفت أي تورط في الاعتداء على زميلتها في الفريق.

ووفقًا للتحقيق أيضًا، فإن الطريق الذي سلكته ديالو، أثناء القيادة والسرعة المنخفضة للمركبة في ذلك المساء، أثار شكوك الشرطة.

كما تم العثور على مكالمة هاتفية دارت بين اللاعبة ديالو وشخص آخر مسبوق قضائيا في عديد قضايا الاعتداء، ما يعزز فرضية ضلوعها في الاعتداء.

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