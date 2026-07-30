تفاصيل جديدة.. بلايلي يجتاز الفحص الطبي بنجاح مع الترجي التونسي

خضغ الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مساء اليوم الخميس، للفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقده الجديد بشكل رسمي إلى نادي الترجي التونسي.

وأكدت تقارير تونسية، صادرة اليوم، أن جميع تفاصيل العقد تم الاتفاق عليها، قبل الإعلان الرسمي عن توقيع العقد الجديد من قبل إدارة نادي “باب السويقة”.

وتأتي هذه الخطوة لتضع حدًا لحالة الترقب التي رافقت مستقبل بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ارتبط اسمه بعدة أندية في الأيام الماضية.

وفي حال سارت الإجراءات كما هو مخطط لها، فمن المنتظر أن يتم التوقيع على العقد الجديد خلال الساعات المقبلة، ليواصل بلايلي مسيرته مع الترجي.

للإشارة، كان بلايلي قد ارتبط بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج حكيم رجم، والمناجير العام جمال الدين بلعمري، قبل أيام، في خطوة كانت تشير إلى عودته لفريقه السابق، قبل أن تسقط ورقة العقد في الماء بطريقة فاجأت الجميع.