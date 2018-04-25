تفاصيل جديدة حول اغتيال المهندس الفلسطيني بماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، أنّ المشتبه فيهما بإغتيال فادي البطش لا يزالان على الأراضي الماليزية.

وأوضح المفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، في تصريحات للصحافة، أنّ المشتبه فيهما لم يتم تحديد هويتهما بعد.

مشيرا إلى أنهما استعملا هوية مزورة لدى دخولهما البلاد أو خلال وجودهما على الأراضي الماليزية.

وأقدم مجهولان كان يستقلان دراجة نارية على إطلاق 14 رصاصة على المهندس الفلسطيني، فادي البطش، خلال توجهه لأداء صلاة الفجر في كولالمبور.

ما أدى إلى وفاته بعين المكان متأثرا بجروحه.

واتهمت حركة حماس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” بالوقوف وراء عملية الإغتيال.