تفاصيل جديدة حول خطة ترامب لترحيل سكان غزة

كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة.

تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه. إلى جانب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وجاء هذا الإعلان رغم تراجع ترامب عن خطته خلال الأسابيع الماضية.

أوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب. تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة. فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع.

ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر. وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي. خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.

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