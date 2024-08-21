تفاصيل جديدة حول شحن الباخرة المحملة بالفيول الموجهة إلى لبنان

أعلن عبد الحميد مرابط مدير تكرير البترول بسكيكدة. في تصريح خص به قناة النهار عن الانتهاء من عملية شحن مادة الفيول إلى لبنان.

وأعلن مدير منشأة تكرير المحروقات عن إنهاء عملية شحن الباخرة بالفيول والإنطلاق في الإجراءات لتحريرها نحو الإتجاه المحدد.

وأشار في معرض تصريحه “تم اتمام عملية الشحن من مركب التكرير سكيكدة الى ميناء سكيكدة في ظروف حسنة. وبداية تحضير الإجراءات لتحرير السفينة نحو الاتجاه المحدد”.

وتابع بالقول “الباخرة ستنطلق إلى لبنان فور الانتهاء من الاجراءات الادارية والجمركية”.