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تفاصيل جديدة حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين في وهران

أخبار الجزائر
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تفاصيل جديدة حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين في وهران
بقلم خ.صديق

أكد مصدر قضائي للنهار  tv  أن الجزائر سترسل انابات قضائية دولية في تحقيقها حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهراء.

التحقيق الأولي للدرك الوطني مرتبط بالأجال القانونية في 8 أيام  للإحالة أمام قاضي التحقيق.

ومن المنتظر الشروع في التحقيق  الأساسي يوم الأحد القادم بعد استكمال اجراءات شكلية.

وأضاف المصدر أنّ التحقيق سيشمل عدة دول وفق “الإنابات القضائية” والإتفاقيات المشتركة 

ويشتغل فريق من محققي جهاز الدرك الوطني على الملف الخطير في محاولة لإغراق الجزائر بـ7 قناطير من السموم البيضاء. 

كما أنه من المنتظر استدعاء كل من له علاقة بملف حجز 700 كغ من الكوكايين.

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