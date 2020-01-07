تفاصيل جديدة حول قضية مقتحم منزل نانسي عجرم وحقيقة عمله لديهم

كشف نهاد الهاشم، شقيق الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تفاصيل جديدة حول مقتحم منزل عائلة شقيقه فجر الأحد الماضي.

ونفى شقيق الدكتور فادي الهاشم، الأخبار التي تم تداولها بخصوص عمل مقتحم المنزل لدى الأسرة سابقا، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج القاهرة “الآن”.

وقال نهاد أن شقيقه عاني من اضطراب نفسي بعد الأزمة التي مر بها، وارتفع ضغطه خلال التحقيقات، ما استدعى نقله للمستشفى، لكنه الآن بحالة جيدة.

ونفى ذات المتحدث، وجود أي علاقة بين السارق وأسرة نانسي عجرم، وقال إن نانسي وزوجها وحتى العمال، لم يروه من قبل، واتضح أنه يعمل في منطقة بعيدة جدا منذ أكثر من عام ونصف.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد أوقفت الهاشم على ذمة القضية، بعد قتله للشخص الذي اقتحم منزلهم مستخدما ما بدا أنه مسدس.

غير أن قناة الـ”أم تي في” اللبنانية، نقلت عن مصدر قضائي في النيابة العامة، بجبل لبنان، قوله إن القتيل وهو سوري يدعى “م.أ”، أصيب بـ16 رصاصة، وكان بحوزته مسدس غير حقيقي، حسب موقع “البيان”.

وأشار ذات المصدر، أن زوج نانسي عجرم سيبقى موقوفا حتى اليوم الثلاثاء، للمثول أمام قاضي التحقيق.

وأكد ذات المصدر، أن ذلك لا يعنى أن فادي الهاشم، سوف يدان بقضية قتل، إنما لإستكمال التحقيقات ولتوضيح ملابسات القضية.