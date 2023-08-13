تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي

أكدت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي بفرنسا اعتقال ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار القاتل على الشاب الجزائري نائل. الذي توفي في نانتير يوم 27 جوان بعد تفتيش على جانب الطريق أعقبه أسبوع من أعمال الشغب.

وقالت محكمة الاستئناف في بيان صحفي “إن غرفة التحقيق في فرساي ، وفقا لطلبات مكتب المدعي العام ، أكدت الأمر برفض طلب الإفراج”.

كما اضاف البيان ان “المتهم يبقى رهن الاعتقال”. حيث تم اتهام الشرطي، فلوريان م. ، 38 عاماً، بالقتل العمد والسجن منذ 29 جوان.

وقد طلب الإفراج عنه في 6 جويلية، وهو طلب رفضته غرفة التحقيق. وطبقا للمحكمة، استأنف القرار في 1 أوت.

وأعلن محاميه ، مي لوران فرانك لينارد ، لوكالة فرانس برس أنه قدم “استئنافًا لنقض الحكم”. معتبراً أن هذا الاعتقال غير قانوني. وأضاف أن الشرطي “ليس لديه ما يفعله في السجن: سنقاتل حتى يخرج”.

كما كانت وفاة الشاب نائل ، 17 عامًا ، في 27 جوان الماضي أثناء فحص مروري. سببًا لعدة ليالٍ من العنف الحضري في منطقة باريس وبقية البلاد. وشهدت نهب وإطلاق ألعاب نارية على مبان عامة وحرائق.

وتم توجيه الاتهام يوم الخميس إلى ثلاثة ضباط شرطة في مرسيليا بارتكاب “عنف بسلاح أدى إلى الموت.

كما تورطت الشرطة في إصابات خطيرة لعدد من الأشخاص في فرنسا خلال أعمال الشغب.

كما أُسند ما مجموعه 31 تحقيقاً إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) وواحد إلى قوات الدرك ، IGGN.