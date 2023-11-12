تفاصيل جديدة حول مقتل “نائل” ومستشار مارين لوبان في قلب الاتهام

كشف الإعلام الفرنسي، عن عناصر جديدة تدعم ملف التحقيق في مقتل الشاب الجزائري نائل من طرف شرطي فرنسي في مدينة نانتير.

كما تم استدعاء جان مسيحية المستشار السابق لمارين لوبان، وهو شخصية يمينية متطرفة، للمثول 20 نوفمبر. في إطار التحقيق في قضية دعمه لعائلة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب نائل في جوان. حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من القضية.

وبحسب هذا المصدر، تم استدعاء جان ميسيها، لجلسة استماع كمشتبه به حر في هذا التحقيق. الذي فتحه مكتب المدعي العام في باريس بتهمة الاحتيال وعهد به إلى فرقة قمع الجنوح المخضرم (BRDA). ).

وقال جان ميسيحة في اتصال مع وكالة فرانس برس “من احتال؟ إذا كانوا المتبرعين، فالأمر متروك لهم لتقديم شكوى ضدي. لم يقم أي واحد من المتبرعين البالغ عددهم حوالي 87000 بذلك. وإذا كانت عائلة نائل، فما الأمر؟”.

وقد قتل ضابط الشرطة فلوريان الشاب الجزائري م. نائل، البالغ 17 عاما. في 27 جوان الماضي أثناء تفتيش الطريق في نانتير (أو دو سين)، بالقرب من باريس.

وأدت هذه الوفاة، التي أعقبها اتهام ضابط الشرطة بالقتل العمد، إلى إعادة إطلاق النقاش في فرنسا حول عنف الشرطة. وتسببت في عدة ليالٍ من أعمال العنف الخطيرة في العديد من المدن الفرنسية.

جان مسيحية “قد يميل إلى الفرار من فرنسا”

وبرر جان ميسيا مجموع حملته التي جمعت أكثر من 1,6 مليون يورو. بالرغبة في دعم “عائلة ضابط شرطة نانتير، فلوريان م، الذي قام بمهمته والذي يدفع اليوم الثمن بقوة”.

وكانت عائلة ناهل قد تقدمت بشكوى على وجه الخصوص بتهمة الاحتيال المنظم. منددة بـ “المناورات الاحتيالية” و”الأكاذيب”. التي يقوم بها زعيم الجبهة الوطنية السابق بهدف “خداع” المانحين لجمع الأموال.

واعتبر ياسين بوزرو، محامي عائلة نائل، أن هذا الاستدعاء “يعتبر خبرا ممتازا. حتى لو كان من الأجدر بالشرطة أن تعتقله” لأن جان مسيحية “قد يدفعه إلى الفرار من البلاد”.