تفاصيل جديدة حول منحة البطالة

تضمن قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الخميس تفاصيل جديدة حول الاستفادة من منحة البطالة .

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100 انه ووفقا للمادة 190 من قانون المالية لسنة 2022 أن منحة البطالة تمنح للبطالين طالبي العمل لأوّل مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتسشغيل

ووفقا لذات المادة فإنه سيتم تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيميكتسي طابعا احتيـاطيا الاعتمـادات المسجـلة في الفصـول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية:

رواتب النشاط.

التعويضات والمنح المختلفة.

المستخدمون المتعاقدون والرواتب ومنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.

المنح العائلية.

الضمان الاجتماعي.

المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين.

إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أوالتي تبدأ النشاط خلال السنة المالية.

النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية “المساهمات والاشتراكات.”

كشف رئيس الجمهورية في 26 نوفمبر الماضي خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية ان منحة البطالة ستكون شبه مرتب لحين تحصل البطال على عمل. وأضاف أن منحة البطالة التي تم استحدثها من قبل الدولة ستكون قريبة من الحد الوطني الأدنى للأجور .