تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين

أعلنت بعض التقارير حول وفاة المُغني البريطاني ليام باين، بأن نتائج إختبار السموم جاء ببعض المعلومات المهمة حول وفاة نجم فرقة “وان دايركشن”.

وكشف تشريح جزئي لجثة ليام باين أنه توجد مواد متعددة في جسده حينما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وحسب موقع “ABC News”، فإن المواد التي تم إكتشافها بجسد المُغني البريطاني ليام باين تنتمي لأنواع العقاقير الممنوعة. وتتكون هذه العقاقير من مزيج لعدد من الأدوية.

فيما أكدت المصادر أن جثة ليام باين ستبقى في الأرجنتين حتى اكتمال التشريح.

يُذكر أن جيف باين، والد الفنان الراحل، حرص على الذهاب إلى الفندق الذي شهد وفاة نجله. وهناك وضع المعجبون رسائل الرثاء الخاصة بهم خارج الفندق الذي توفي فيه الفنان الشهير.

وحرص والد الفنان الراحل على قراءة رسائل الرثاء التي تركها الجمهور والمعجبون لإبنه المغني. والعضو السابق في فرقة “وان دايركشن - One Direction”.