تفاصيل جديدة حول وفاة جزائري خلال اجتيازه البكالوريا بفرنسا

اهتزت الجالية الجزائرية في ليل بفرنسا الأسبوع الماضي على خبر وفاة شاب جزائري خلال اجتياز امتحان البكالوريا. في مدرسة جاستون بيرغر الثانوية في ليل، حيث أصيب الشاب نذير، البالغ من العمر 18 عامًا، بنوبة قلبية.

بعد هذه الحادثة، اشتكى العديد من الطلاب من عدم استجابة الكبار المسؤولين عن الإشراف على الضحية. بعد هذه الشهادات، تم فتح تحقيقين. على وجه الخصوص من وزارة التربية والتعليم الفرنسية ومكتب المدعي العام ليل.

في إفادة أدلى بها إلى TF1Info، عاد ت. بن عطية إلى وفاة ابنه نذير. حيث تلقت عائلته بمرور الوقت العديد من الشهادات حول ما حدث في هذه الغرفة يوم الامتحان.

وبالفعل ، يقول الأخير إنه في يوم الثلاثاء 21 مارس، بعد نوبة قلبية، بقي نذير على الأرض. جامدًا لمدة عشرين دقيقة تقريبًا.

المشرفون الثمانية الذين كانوا في قاعة الامتحان لم يفعلوا أي شئ لإنقاذ حياته. وطلب من باقي الطلاب مواصلة الامتحان.

واستنكر والد نادر التصرفات “الوقحة وغير المسؤولة” على حد قوله. كما أشار إلى أنه قرر تقديم شكوى بمجرد عودته إلى فرنسا. وهذا لعدم مساعدة شخص في خطر.

وتأسف الأب لأن المدرسة المعنية لم تقم بتعيين طبيب. وهذا لمساعدة ابنه، بينما كان مسؤولو هذه المؤسسة على علم بالفعل بمرضه.

ودفن نذير في وهران مسقط رأسه، حيث تكفلت القنصلية الجزائرية في فرنسا بعملية إعادة الجثمان إلى أرض الوطن.