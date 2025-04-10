تفاصيل جديدة.. ريان شرقي يكشف إمكانية حمله قميص “الخضر”

كشف اللاعب ذو الأصول الجزائرية ريان شرقي إمكانية حمله قميص المنتخب الوطني مستقبلاً، بعد تألقه اللافت رفقة ناديه ليون الفرنسي.

وتحدث ريان شرقي عن تفاصيل جديدة تخص مستقبله الدولي، نشرها الإعلامي الجزائري بقنوات “بيين سبورتس” القطرية، محمد الوضاحي، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي على فايسبوك.

وقال ريان شرقي في تصريح نقله الإعلامي محمد الوضاحي: “أنا سعيد وفخور بمتابعة الجزائريين لي”. وأضاف في رده على إمكانية حمل قميص الخُضر مستقبلاً: “كل شيء في أوانه… “.

وبهذا التصريح، أعاد نجم ليون الفرنسي “الترقب” حول هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه، وهو الذي سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في الفئات الشبانية.

وقاد شرقي فريقه ليون، اليوم الخميس، لتعادل مثير بهدفين في كل شبكة أمام مانشستر يونايتد، حيث كان صاحب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

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