تفاصيل جديدة صادمة عن حادثة قتل السائحتين الأجنبيتين بالمغرب

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تفاصيل جديدة صادمة عن حادثة قتل السائحتين الأجنبيتين بالمغرب
بقلم نادية بن طاهر

كشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، عن تفاصيل صادمة جدا في حادث قتل السائحتين الإسكندنافيتين، بمنطقة شمهروش بالمغرب.

حيث نقلت عن صحفية تعمل بصحيفة “نيويورك تايمز”، والتي نشرت تغريدة على حسابها في تويتر .

قالت فيها إن مسؤولا أوروبيا مطلعا على سير التحقيقات الجارية، بخصوص جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين.

أكد لها أن الجناة أرسلوا فيديو الذبح لوالدة السائحة الدانماركية وأصدقائها، عبر تطبيق خاص.

وأكد ذات المصدر أن الصدمة كانت قوية للغاية على مستقبلي هذا الشريط، الذي أظهر تفاصيل عملية ذبح والتنكيل بجثة الضحية الدنماركية.


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