تفاصيل جديدة صادمة في قضية وفاة الفنانة هدى شعراوي

أثارت قضية وفاة الفنانة السورية هدى شعراوي، صدمة واسعة في الوسط الفني والرأي العام، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة حول ملابسات الجريمة.

وكشف صهر الفنانة الراحلة، غسان الحريري، أن أحد أولاده كان أول من اكتشف الواقعة. بعد دخوله إلى غرفة جدته في وقت متأخر من الليل.

وقال في تصريحات صحفية أن نجله فتح باب الغرفة قرابة الساعة الحادية عشرة ليلًا، ولاحظ رائحة حريق. قبل أن يعثر على الفنانة نائمة على سريرها والدماء تملأ المكان.

وأضاف الحريري أن نجله أبلغ شقيقه فورًا، ثم قاما بإبلاغ الأسرة. مؤكدًا أن الصدمة كانت كبيرة لدرجة أفقدتهم القدرة على الاستيعاب.

وأشار الحريري إلى أن الخادمة، المتهمة بقتل الفنانة، كانت تعمل في منزلها منذ نحو شهرين فقط.

مؤكدًا أنها كانت تحظى بمعاملة طيبة ولم يكن يعتمد عليها في أعمال التنظيف، بل لتوفير الونس والمساعدة الخفيفة.

وأضاف أن أبناءه اعتادوا البقاء مع جدتهم حتى ساعات متأخرة، وغادروا منزلها قرابة الواحدة فجرًا، قبل ساعات من اكتشاف الجريمة.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج التحقيقات الأولية في بيان رسمي، أكدت فيه أن الوفاة وقعت نتيجة اعتداء بأداة صلبة وهي مدقة الهاون “أداة حديدية تُستعمل عادة في طحن المواد الغذائية داخل المطبخ”، تسبب في نزيف حاد.

وتم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي بانتظار التقرير الطبي النهائي.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة طوقت موقع الحادث، وجمعت الأدلة الجنائية، وفتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الجريمة.

وأضافت الوزارة، أنه جرى الاشتباه في الخادمة المسماة فيكي أجوك، التي غادرت المنزل عقب الواقعة. قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليها بعد متابعة تحركاتها.

ونقل البيان أن المتهمة أقرت خلال التحقيق بارتكاب الجريمة. مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة الدوافع تمهيدًا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وزعمت المتهمة خلال التحقيق أن الفنانة الراحلة حاولت تسميمها. وأكدت الجهات الأمنية أن هذا الادعاء غير صحيح. مشيرة إلى أن الفنانة عُثر عليها مهشمة الرأس داخل سريرها.

وأعلنت عائلة الفنانة الراحلة هدى شعراوي ونقابة الفنانين في سوريا عبر حسابها على فيسبوك عن التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان تشييع جثمانها وعزائها.

وسيشيع جثمان الراحلة هدى شعراوي من مسشفى المدينة (التجارة) حيث يصلى عليها عقب صلاة الجمعة اليوم في جامع الشيخ بدر الدين الحسيني. ثم توارى الراحلة الثرى في مقبرة باب الصغير، بالجراح.

وكانت الفنانة هدى شعراوي فارقت الحياة صباح يوم أمس الخميس الموافق لـ29 جانفي، عن عمر يناهز الـ 87 عاماً، إثر تعرضها لجريمة غدر بشعة.

وعثر على الفنانة مقتولة داخل منزلها في العاصمة السورية دمشق. وحامت الشبهات حول خادمتها التي توارت الأنظار لتلقي وزارة الداخلية القبض عليها بعد ساعات قليلة على وقوع الجريمة.