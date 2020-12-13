تفاصيل جديدة في حادث غرق زورق بالصابلات.. انقاذ 5 صيادين والبحث عن 3 آخرين

أخبار الجزائر
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تفاصيل جديدة في حادث غرق زورق بالصابلات.. انقاذ 5 صيادين والبحث عن 3 آخرين
بقلم عبد الرحمن سالمي

تتواصل عملية البحث عن الصيادين المفقودين على مستوى  شاطئ  الصابلات بالعاصمة،أين تم انقاذ 5 صيادين  فيما لاتزال العمليات جارية للعثور على 3 آخرين.

و أفاد مدير الحماية المدنية للجزائر العاصمة، رشيد لطاوي  أنه في حدود الساعة الثالثة صباحا تلقت مصالحه إتصالا من قبل خفر السواحل مفاده غرق زورق صيد بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

وأضاف أن الزورق كانعلى متنه 9 صيادين، و تم خلال عملية التدخل إنقاذ 5 صيادين تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم في صحة جيدة و آخر متواجد الآن خارج المستشفى.

وبخصوص الأشخاص الذين لم يتم العثور عليهم بعد ، قال أنه قد تم تجنيد جميع الوسائل البشرية وفرق من الغطاسين للبحث عن 3 أخرين.


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