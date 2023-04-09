تفاصيل جديدة في سقوط طالبة من الطابق الرابع بالإقامة الجامعية معالمة 3

توفيت اليوم الاحد طالبة جامعية تقيم بالإقامة الجامعية معالمة 3 بالجزائر العاصمة بعد الإفطار .

وحسب مصادر النهار النهار أونلاين الطالبة وتدعى “سلسبيل ” تبلغ من العمر 18سنة. وتنحدرمن ولاية ورڨلة سقطت من الطابق الرابع للإقامة.

وأضافت ذات المصادر ان الضحية تدرس بالسنة أولى ذكاء إصطناعي في المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. وحسب زملاء الرحومة الطالبة كانت تقطن لوحدها بالغرفة.

وعلى إثر ذلك تدخلت الشرطة العلمية من اجل فتح تحقيق ومعرفة أسباب وحيثيات الحادث.