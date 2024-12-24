تفاصيل جديدة في صفقة بونجاح إلى الأهلي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، آخر تطوارات صفقة انتقال بغداد بونجاح المحتملة من نادي الشمال القطري إلى نادي الأهلي المصري.

وحسب ما أشار إليه موقع “بطولات” المصري، من مصادر مقربة من إدارة نادي الأهلي، فإن تواجد بغداد بونجاح في الأراضي المصرية خلال الساعات القليلة الماضية راجعٌ لأسباب شخصية، ولا يتعلق بانضمامه إلى الأهلي.

كما أكد المصدر ذاته أن إدارة الأهلي تفاوضت مع النادي القطري من أجل التعاقد مع مهاجم الخضر. لكن إدارة نادي الشمال، رفضت التفريط في خدمات الهداف الجزائري خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر أنه في المقابل سمح نادي الشمال بانضمام هدافه للأهلي مجاناً نهاية الموسم الجاري، للمشاركة في كأس العالم للأندية. لكن مع تحمل الأهلي راتب اللاعب خلال فترة تواجده مع الفريق في مونديال الأندية.