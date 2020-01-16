تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الطفلة “مريم”

أدلى اليوم الخميس، والد الطفلة المعثور عليها، مريم، وعميد أول شرطة لولاية سعيدة، تفاصيل جديدة، عن واقعة اختفاءها.

وصرح والد الطفلة لـ “النهار” أنه ترك ابنته تلعب رفقة فتاة أخرى في حديقة 5 جويلية لولاية سعيدة، الا أنه وفي لحظة غفلة منه اختفت من أمام عينيه.

واستبعد والد الطفلة مريم، أن تكون العائلة التي عثرت على ابنته قد حاولت اختطافها.

كما شكر السلطات المحلية للولاية وكافة المواطنين الذين ساهموا في العثور على ابنته سالمة.

من جانبه، صرح عميد أول شرطة لولاية سعيدة، جيلالي دويس، أنه تم فتح تحقيق حول ملابسات اختفاء الطفلة مريم.

وأضاف ” لا يمكننا الجزم أو الحديث عن اختطاف، الا بعد التحقيق مع العائلة التي كانت تحتوي الطفلة مريم ببيتها”.