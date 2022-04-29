تفاصيل جديدة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد

تستمر جلسات المرافعة من محاكمة تشهير جوني ديب ضد آمبر هيرد حيث تجري المحاكمة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن، لم تدل آمبر هيرد بشهادتها بعد، في حين أدلى جوني ديب بشهادته على مدار عدة أيام. وادعى أن المقال الذي كتبته زوجته السابقة عنه كلفه ملايين الدولارات نتيجة فقده كثير من فرص التمثيل الضائعة.

كما استمعت المحكمة إلى العديد من الشهود، وهم مديرة العقارات في جزر البهاما تارا روبرتس. وطبيبة الطب النفسي والشرعي الدكتورة شانون كاري. ومسؤولة شرطة لوس أنجلوس، ميليسا ساينز، بالإضافة إلى المزيد من الشهود الذين حضروا إلى قاعة المحكمة للإدلاء بأقوالهم.

وشهدت شانون كاري أخصائية الطب النفسي أنها قامت بتقييم أمبر هيرد وشخصتها باضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية الهستيرية.

وأوضحت أن الدرجات التي تلقتها أمبر هيرد في الاختبارات النفسية كانت مرتبطة بأشخاص كانوا “مليئين بالغضب” و”معقدين اجتماعيًا”.

وقالت كاري “هؤلاء الناس قد يفجرون هذا النوع من الغضب في بعض الأحيان. إنهم يميلون إلى أن يكونوا عدوانيين سلبيين للغاية”.

وأشارت إلى أنهم قد يكونون منغمسين في أنفسهم ومتمحورين حول الذات. ويمكنهم استخدام تكتيكات التلاعب لمحاولة تلبية احتياجاتهم، ويكونون بحاجة شديدة إلى الاهتمام والقبول والموافقة.

وشخصت طبيبة نفسية مختلفة أمبر هيرد بـ “اضطراب ما بعد الصدمة”، والذي نسبته إلى علاقتها مع جوني ديب.

وبعد أن تم الكشف عن التقييم في قاعة المحكمة، أقنعت هيئة الدفاع عن جوني ديب القاضي المشرف على القضية. للسماح لهم بالاستعانة بـ شانون كاري لإجراء تقييم منفصل. وبالفعل قامت كاري بتقييم أمبر هيرد لمدة 12 ساعة في ديسمبر على مدار يومين.

وقامت بتحليل سجلات العلاج السابقة والتسجيلات والوثائق الأخرى التي قدمها المحامون. وأفادت أن أمبر هيرد “لم تكن تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة”، لكنها تعاني من أعراض “مبالغ فيها بشكل كبير”.