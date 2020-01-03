تفاصيل جديدة في قضية هروب كارلوس غصن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان، استعان بطائرات خاصة بطريقة غير قانونية في فراره.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شركة تركية، قولها أن طائرات خاصة استخدمت بشكل “غير قانوني” في عملية فرار كارلوس غصن، من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته .

هذا وأعلن كارلوس غصن تواجده بلبنان، بعدما هرب من إقامته الجبرية المفروضة عليه بطوكيو.

وأعلنت السلطات التركية، أمس الخميس، فتح تحقيق في كيفية عبور المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان، كارلوس غصن، إلى لبنان، عبر إسطنبول.