تفاصيل جديدة قبل ساعات من محاكمة القرن.. سلال أويحي وثلاثة وزراء في دار الشرع

تحصلت “النهار أونلاين” على تفاصيل جديدة بخصوص محاكمة القرن التي المتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال وثلاثة وزراء سابقين للصناعة وثلاثة رجال أعمال.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أونلاين”من مصادر قضائية على صلة بالملف فإن القضية كانت قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق بالغرفة 13 بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد.

كما تم التحقيق في القضية على مستوى المحكمة العليا مع كل الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى بالإضافة إلى بدة محجوب يوسف يوسفي واستدعاء عبد السلام بوشوارب للتحقيق كذلك بصفتهم متهمين رئيسيين.

وحسب ذت المصادر فإن القضية متعلقة بالأساس بمنح امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال.

ويتابع في هذه القضية التي توجد قيد التحقيق كل وزيرين أولين سابقين ثلاثة وزراء للصناعة وكل من رجال الأعمال محمد بايري صاحب مجمع إيفال

كما سيمثل للمحاكمة أيضا صاحب مصنع كيا لتركيب السيارات حسان عرباوي، و17 إطارا وموظفا سابقا بوزارة الصناعة بالإضافة، إلى أحمد معزوز ونجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ومحمد بايري صاحب مجمع إيفال .

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الرئيسيين في القضية هم كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالإضافة إلى الوزراء الصناعة السابقين بدة محجوب يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب.

وستنطلق المحاكمة التي ينتظرها الملايين من الجزائريين على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة سيدي محمد بعد أن يتم استخراج المتهمين الذين يقبع اغلبهم بسجن الحراش.