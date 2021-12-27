تفاصيل جديدة وصادمة في قضية الشابة درصاف

كشف زبير عمير مقدم حصة زوجوني، عن تفاصيل جديدة في قضية سحر عارضة الأزياء الجزائرية المعروفة بـ”درصاف”. بطلة أغنية “رومونتيك” للشاب بلال.

وجاء في الفيديو الذي بثه زبير عمير أن الشابة درصاف صديقة له منذ 5 سنوات أو أكثر.

وأشار زبير أن درصاف أخبرته أنها تعاني من السحر منذ 4 سنوات أو أكثر.

وأضاف زبير “قبل سنة من الآن هربت درصاف من وهران إلى شراقة بالعاصمة”.

وتابع زبير عمير “ساعدتها وأحضرت لها راقي. إلا أنها هربت للمرة الثانية وعادت إلى وهران”.

وأشار زبير عمير أن من سحر درصاف ليس امرأة بل رجلا وهي شخصيا من أخبرته بذلك. ولديه تسجيلات صوتية تثبت صحة أقواله.

وبعث زبير عمير نداء إلى الشخص الذي قام بسحر درصاف حيث قال له “لديك أخت وأم وبنت خاف ربي وفك بنت الناس”.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لعارضة الأزياء الجزائرية المعروفة بـ”درصاف”. بطلة أغنية “رومونتيك” للشاب بلال، وهي تتجول بشوارع مدينة وهران في حالة مزرية.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن العارضة، در صاف، وقعت ضحية لأعمال السحر والشعوذة.

وحسب ما تم تناقله، فقد شوهدت بطلة فيديو كليب أغنية “رومونتيك”، للشاب بلال، وهي تمشي وتتحدث مع نفسها بالشارع.

كما نشرت زميلتها عارضة الأزياء شهيناز سهام، مقطع فيديو على ستوري حسابها بانستغرام، معبرة عن دهشتها لحظة إلتقائها بدر صاف.

وقالت شهيناز، أنها شاهدت بطلة أغنية رومونتيك، وهي تمشي في الشارع وتتحدث مع نفسها، كما أنها كانت ترتدي ملابس منزلية “بجامة” في عز البرد والشتاء.

وأضافت عارضة الأزياء أنها خشيت الإقتراب منها والتحدث معها لأنها كانت تحمل طفلها الصغير.

فيما عادت شهيناز وكتبت على ستوري حسابها بانستغرام: “نيتي صافية، الطفلة معندها حتى واحد حبيت نوقف معاها مثل أختها وحطيتها في انستغرام باش يشوفوها عائلتها ويحوسو عليها. والله غاضتني بزاف ربي يشافيها ان شاء الله “.