تفاصيل حادث عين تموشنت.. نساء يعملن بجني الجلبان من بين الضحايا

شهد الطريق الولائي رقم 86، الرابط بين بلديتي حاسي الغلة وحمام بوحجر بعين تموشنت، حادث مرور مميت راح ضحيته شخصين.

ووقع الحادث، على اثر اصطدام سيارتين، الأولى من نوع “بوجو 406” توفي منها شخص يبلغ من العمر 46 سنة.

فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 73 سنة، وأصيب 17 شخصا آخرين من بينهم نساء كن على متن سيارة من نوع “هيليكس”، كانت تقلهم لأحد حقول جني الجلبان للعمل هناك.

إذ تعتبر مزارع “الجلبان” خلال الفترة الحالية بولاية عين تموشنت، مصدر رزق العديد من العائلات خصوصا الفقيرة منها.

وتشهد هذه المزارع في الآونة الأخيرة، توجه العنصر النسوي للعمل بها من أجل كسب قوت يومهم.

هذا وخصصت مديرية الصحة لولاية عين تموشنت، طواقم طبية من أجل التكفل بضحايا الحادث.

إذ أكد مدير الصحة لولاية عين تموشنت، والذي تنقل لمعاينة الجرحى والوقوف على حالاتهم، ومستوى التكفل بهم، أن جل حالات المصابين مستقرة و لا تدعو للقلق.

في حين أشاد المصابين في تصريحاتهم، بالتكفل الصحي الجيد بهم و تلقيهم لجل الإسعافات بمختلف المراكز الصحية على مستوى حمام بوحجر، و كذا عاصمة الولاية عين تموشنت.

هذا و فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقاتها في الحادث.

بينهم نسوة كن في طريقهن للعمل بأحد مزارع جني الجلبان

وفاة شخصين و إصابة 13 آخر في حادث مرور خطير بعين تموشنت