تفاصيل حركة التنقل السنوية لموظفي التربية.. هذه أهم التواريخ والإجراءات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة مفصلة لتنظيم حركة التنقل السنوية لموظفي القطاع بعنوان السنة الدراسية 2026/2027. حيث حددت مختلف المراحل الإدارية والرقمية الخاصة بمعالجة طلبات التحويل والتنقل بداية من شهر ماي إلى غاية منتصف جويلية 2026.

وحسب الرزنامة التي أرسلتها وزارة التربية، تنطلق العملية يوم 18 ماي 2026، عبر ضبط القوائم الاسمية. للموظفين المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية والتأكد من المناصب الشاغرة والقابلة للشغور عبر الأرضية الرقمية.

كما يتم خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 7 جوان دراسة الملفات ومراقبة شروط المشاركة. بالنسبة للأساتذة، المديرين، المفتشين ومختلف الرتب الإدارية والتربوية.

وفي مرحلة ثانية، حددت الوزارة تاريخ 8 و9 جوان 2026 للإعلان عن القوائم الاسمية للمشاركين. وتمكين المعنيين من الاطلاع على النتائج الأولية للمناصب المفتوحة.

كما يتم خلال هذه الفترة تسجيل الطعون الخاصة بالمترشحين الذين لم تقبل ملفاتهم. أو الذين لديهم تحفظات حول نتائج المعالجة الأولية.

أما ابتداء من 11 جوان 2026، فتنطلق عملية دراسة الطعون ومعالجتها على مستوى المؤسسات التربوية ومديريات التربية. مع مواصلة تحيين المناصب المالية. والتأكد من المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على التقاعد أو الاستيداع أو النقل.

ووفق الرزنامة نفسها، يتم الإعلان عن النتائج النهائية للحركة التنقلية تدريجيا خلال الفترة الممتدة بين 30 جوان و14 جويلية 2026. حسب الرتب والأسلاك المعنية، مع فتح المجال أمام المعنيين للاطلاع على نتائجهم عبر الأرضية الرقمية.

كما خصصت الوزارة الفترة الممتدة من 7 إلى 15 جويلية 2026 لاستخراج مقررات التعيين. والتحويل والإمضاء عليها من طرف المصالح المختصة، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين. إضافة إلى تحسين تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسات التربوية. من خلال الاعتماد على الرقمنة في معالجة ملفات الحركة التنقلية السنوية.

