تفاصيل زنزانة عمر البشير… تكييف وتلفزيون وأشياء أخرى!

كشفت صحيفة “الانتباهة” السودانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة، عن الزنزانة، التي يقبع فيها الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في سجن كوبر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن زنزانة الرئيس السوداني السابق، تضم تلفزيونا ومكيفا للهواء يعمل بالماء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.

وقالت نفس المصادر، إن البشير هو الوحيد، الذي يتمتع بهذه الميزات، داخل زنزانته.

كما ذكرت الصحيفة، أن الغرفة التي يقبع فيها البشر حاليا، كانت في يوم من الأيام سجنا للفريق أول صلاح عبد الله قوش، آخر رئيس لجهاز المخابرات في عهد البشير.

ومنعت السلطات الرئيس السوداني السابق، من استخدام هاتفه المحمول، منذ تحويله إلى سجن كوبر في 17 أفريل الجاري.

كما تم إرجاء نقل شقيقي الرئيس المعزول إلى سجن الهدى، إلى حين تجهيز غرف لهما.

وتقع الزنزانة التي يقبع فيها البشير، في قسم الشرقيات المخصص للسجناء السياسيين، حسب نفس الصحيفة.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسما.

ومن بين أقسام السجن، يوجد قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين