تفاصيل صادمة.. استئصال أرحام 33 امرأة بدون مبرر

أعلن مستشفى سويدي، أمس الثلاثاء، أن 33 امرأة خضعن لعملية استئصال الرحم بين عامي 2023 و2024. استئصال الرحم جراحيا، بعد تشخيصهن بالخطأ بمرحلة أولية من سرطان الرحم.

وأعلن مستشفى جامعة أوبسالا السويدية، أنه أجرى 33 عملية جراحية لإزالة الرحم. بين عامي 2023 و2024، بعد “خطأ” في التشخيص يتعلق بمرحلة أولية من السرطان.

وقال يوهان لوجنيجارد، كبير الأطباء في المستشفى، في بيان صحفي: “نأسف بشدة لما حدث. إن إزالة الرحم هي عملية كبيرة لها عواقب وخيمة ولا رجعة فيها”.

وتم إبلاغ النساء المعنيات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 38 و85 عامًا. أن لديهن تغيرات خلوية كانت بمثابة مقدمة للإصابة بسرطان الرحم.

ويشير المستشفى إلى أنه تم التوصية بالتدخل الجراحي وتنفيذه.

ولكن تبين أن التشخيص كان غير صحيح وأنه لم يكن هناك حاجة لعملية جراحية.

وأطلق المستشفى تحقيقًا بعد ملاحظة زيادة غير مبررة في عدد هذه التشخيصات.

واعترف تومي أولوفسون، رئيس المختبر الجامعي في المؤسسة: “لقد كنا صارمين للغاية في تقييماتنا (…). مما أدى إلى الإفراط في التشخيص المنهجي”.

والتزم المستشفى بمراجعة تاريخ الحالات المماثلة ومهّد الطريق للإنصاف المالي للنساء المعنيات.