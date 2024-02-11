تفاصيل صادمة.. الإطاحة بجماعة إجرامية تخلط الحليب المدعم بالزيت والسكر ومنظف المجاري

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس وبناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية بدلس. من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص و توقيف شاحنتين معبأتين ب 7500 كيس سعة واحد (01) لتر من مادة الحليب المدعم.

بعد التحقيق تبين أن هاته الجماعة الإجرامية تقوم بتحويل مادة الحليب المدعم الموجه للمواطن عن مقصده العادي. وتوجيهه لأحد أعضائها الذي يمتهن جمع حليب البقر من الفلاحين. ليتم فيما بعد خلطه بمواد أخرى متمثلة في الزيت والسكر و حمض منظف المجاري. قصد تحويله إلى حليب مركز بغرض بيعه داخل وخارج الولاية إلى مصانع الأجبان والمستهلك على أساس أنه حليب بقر.

وتم تفتيش الورشة المستعملة لذات الغرض بمشاركة مصالح التجارة أين تم معاينة صهريجين سعة ألف (1000) لتر. 4مضخات، دلاء سعة 05 لتر خاصة بزيت المائدة، كمية من السكر، قارورتين من حمض منظف المجاري. أجهزة لقياس تركيز الحليب، 25 كلغ من مادة الأكتوسيروم، مكملات غذائية، سكاكين وشفرات تستعمل في تقطيع أكياس الحليب. أكياس فارغة للحليب المدعم.

وحسب النقيب عليان شيخ رئيس مكتب الإعلام و الاتصال ببومرداس، فقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.