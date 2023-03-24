تفاصيل صادمة حول وفاة طالب جزائري خلال اجتياز البكالوريا في فرنسا

توفي الطالب الجزائري المدعو نذير. ب ، الذي يعاني من مشاكل في القلب، الثلاثاء. بعد إصابته بنوبة قلبية خلال امتحان البكالوريا داخل مدرسة جاستون بيرغر الثانوية في ليل بفرنسا.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد اجتمع يوم الثلاثاء الساعة 2 ظهرًا، نذير. ب وحوالي 80 طالبًا ثانويًا آخر. في غرفة الامتحان في مدرسة جاستون-بيرغر الثانوية. لإجراء اختبار STMG التخصصي في الاقتصاد.

وبعد ثلاث دقائق من توزيع النسخ ، انهار نذير، البالغ 19 عامًا. وبعد وصول المساعدة ، تم نقل الشاب إلى مستشفى جامعة ليل حيث توفي بعد ساعات قليلة.

واستنكر بعض زملائه في الفصل عدم استجابة كبار المشرفين على الامتحان، حينما فاجأته الأزمة القلبية.

فيما أنكرت إدارة الجامعة ذلك، مشيرة أن الموظفين في الموقع قد تفاعلوا بشكل صحيح. ومع ذلك، أعلنت وزارة التربية الفرنسية فتح تحقيق إداري.

من هو نذير. ب ؟

نذير. ب جزائري ينحذر من ولاية وهران، كان قد احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر في 17 مارس.

وصل نذير مع والدته إلى رونشين، في مدينة ليل، في عام 2007 ، لتلقي العلاج من مرض خطير في القلب.

في عام 2012، كان نذير على وشك الموت بعد “أزمة خطيرة”، ثم أتاح تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب إلى استقرار حالته.

وتم إنشاء جمعية “Les potes de Nadir”، لدعمه. كان مغرمًا جدًا بالرياضة، وخاصة كرة القدم.

وقال والد الضحية “أخبرني أنه إذا لم يكن يعاني من مشكلة في القلب، لكان قد أصبح أفضل لاعب. درس طوال الصباح، حتى الساعة 2 بعد الظهر. قبل مغادرته مباشرة ، قال لي: يا أبي ، الامتحانات صعبة بعض الشيء لكني سأحصل على شهادة البكالوريا. كان دائما يريد إرضائي. »

شكوك في موقف المشرفين

أفادت فرانس بلو نورد أن بعض طلاب المدارس الثانوية المتواجدين في الامتحان. استنكروا عدم استجابة ثمانية بالغين كانوا مسؤولين عن المراقبة.

وفقًا لشهادة طالب في المدرسة الثانوية كان موجودًا في الغرفة ونقلها Actu.fr “صرخ أحد أصدقاء نذير عدة مرات أنه يجب مساعدته، وأن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب. لكنهم منعونا من التحرك عندما أراد الطلاب التطوع لمساعدته. قيل لنا إنه لا ينبغي لنا النهوض لأننا نجتاز البكالوريا. بينما كان لونه أزرق بالكامل، وعيناه مفتوحتان لم نعد نشعر بنبضه”.