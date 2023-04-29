تفاصيل صادمة.. مجموعة من الشباب يحطمون محلا تجاريا ويعتدون على طاقمة بالعاصمة

أقدم مجموعة من الشباب على تحطيم وتخريب محل تجاري والاعتداء على طاقمه في الجزائر العاصمة.

ونشر صاحب المحل على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” تم إغلاق محل “نفس” مرة أخرى. لسوء الحظ ، كنا ضحايا محاولة تخريب اليوم”.

وأضاف “بعد ظهر الجمعة، جاء شاب برفقة فتاة صغيرة، جلس في الطابق العلوي بجانب العائلات. كأشخاص محترمين كما اعتدنا على استقبالهم في مؤسستنا. بعد فترة وجيزة من قدوم هذا الشاب ، بدأ محادثة هاتفية حيث بدأ في استخدام تعبيرات غير محترمة (كلمات بذيئة). شرعنا في توضيح ذلك له، ورأينا أنه لا يحترم الأشخاص الحاضرين أو الأسر بأي شكل من الأشكال. طلبنا منه المغادرة. وهو ما فعله ولكن بعد عدة مشاجرات لفظية مع الموظفين”.

وتابع “ومع ذلك ، عاد بعد لحظة ، ولكن ليس بمفرده ، برفقة عصابة الذين نهبوا المتجر. الحمد لله لم يصب أي موظف أو أي شخص من فريق Nafess. لقد تقدمنا ​​بشكوى بجميع تسجيلات الفيديو في انتظار انطلاق التحقيق”.