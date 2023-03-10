تفاصيل صادمة.. هكذا أقدم تلميذ في سطيف على قتل زميله أمام المتوسطة

إهتزت مدينة تاشودة بولاية سطيف صبيحة أمس الخميس على وقع جريمة. قتل راح ضحيتها تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط على يد زميله في المؤسسة.

وبهذا الصدد روى والد الضحية لـ “النهار” تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة ابنه البالغ من العمر 14 عاما.

وقال والد الضحية إن ابنه تشاجر مع ابن عم المتهم وليس مع الطفل الذي أقدم على قتله. حسب ما أخبره الشهود الذسن تواجدوا أثناء وقوع الجريمة

وأشار أن الطفل المتهم بالقتل عثر بمحفظته على سكين. حيث أخرجها أثناء مشاهدة ابن عمه يتشاجر مع الضحية، أين قام بطعنه.

من جانبه قال أحد الشهود أن المتهم كان يترصد للضحية من قبل وقوع الجريمة. حتى باغته رفقة اثنين آخرين، أين قاما بركله والآخر بطعنه ولاذ بالفرار.

وطالب والد الضحية بمحاسبة المتهم وتسليط أقصى العقوبات على من غدر بفلذة كبده.