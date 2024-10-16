تفاصيل صادمة.. هكذا افتعل مسبوقون قضائيا حادث مرور لاستفزاز السائقين وسرقتهم

أوقفت شرطة قسنطينة شبكة اجرامية أفرادها من المسبوقين قضائيا. احترفت السرقة تحت طائلة الاعتداء بالأسلحة البيضاء.

وقائع القضية جاءت بناءً على نداء وارد إلى قاعة البث والارسال عبر الرقم الأخضر 1548. مفاده تعرض أحد المواطنين للاعتداء على مستوى الطريق الرابط بين قسنطينة والخروب.

وعلى الفور، تنقلت الفرق العملياتية لأمن ولاية قسنطينة إلى عين المكان. حيث مكن التدخل الفعال من توقيف شخصين مشتبه فيهما. وحجز المركبة المستعملة من قبلهما، ليتم تحويلهما الى المصلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

مواصلة في التحريات، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى من تحديد هوية شريك ثالث. ليتم تحديد مكان تواجده و توقيفه. مع استرجاع دراجتين ناريتين كانتا محل سرقة.

وبين التحقيق المنجز أن المعنيين الذين يعدون من ذوي السوابق العدلية. ينشطون ضمن شبكة اجرامية خطيرة تنتهج اسلوب اجرامي. يعتمد على افتعال حادث مرور مادي من خلال استفزاز السائقين والقيام بمناورات ضدهم في الطريق. مستغلين السيارة الخاصة بهم وبمجرد ترجل الضحية من مركبته يقومون بالاعتداء عليه باستعمال أسلحة بيضاء. وتجريده من كل ما يملك بما في ذلك مركبته.