تربية أبنائنا

إن تربية الأطفال تفرض على الوالدين أن يكونا في غاية الحرص لبناء شخصية متزنة قوية لأولادهم، فنجد الكثير من الآباء تصدر منهم بعض الأخطاء خاصة في تجمعات الأقارب أو أناس آخرين، لهذا سنقدم تفاصيل مهمة في تربية الأبناء .

تجنبوا أن تجاملوا أحد على حساب أبنائكم.

لا تسمحوا لأحد أن يسيء لأولادكم في حضوركم خاصة، أو أن يصفه بصفة سيئة، ولو بحجة المزاح وتكتفي أنت الضحك وكأنك تؤيده.

ولا تسمح لأحد بأن يدفعك لتوبخ ابنك أمام الناس.

أو تشتكي ولا تنتقد ابنك أمام الناس وهو حاضر.

تفاصيل صغيرة مهمة في تربية أبنائنا

فكل تلك المواقف ممكن أن نعتبرها صغيرة، أو أن الأطفال لن يتذكروها، وهذا معتقد خاطئ، ففي الحقيقة الأطفال يسجلون أي موقف يحصل معهم، ويؤثر كثير على ثقتهم بأنفسهم، لهذا حافظوا على أولادهم، وكونوا إلى جانبهم، وإن أساؤوا تكلموا إليهم فيما بينكم، وليس أمام الناس.

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