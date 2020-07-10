تفاصيل صفقة انتقال بوصوف إلى مجمع “فوتبول سيتي”

إنتقل اللاعب الجزائري إسحاق بوصوف إلى مجمع “فوتبول سيتي” بعد إمضاءه على عقد إلكتروني لمدة خمس سنوات حسب ما أعلنته إدارة وفاق سطيف.

ووقع بوصوف على عقده بصفة رسمية يوم الأربعاء 8 جويلية، حيث تم إرسال كل الوثائق إلى مجمع “فوتبول سيتي” عبر الإنترنت.

وكانت قيمة التحويل بـ900 ألف أورو دفعة واحدة ما يقارب 18 مليار سنتيم جزائري، حيث سيستفيد الوفاق من قيمة 10 بالمائة من كل تحويل مستقبلا.

هذا وسيكون توقيع عقد الشراكة بعد رفع الحجر الصحي مع مجمع “فوتبول سيتي” لتحويل شبان الوفاق إلى الخارج.

هذا وأكدت إدارة وفاق سطيف أن اللاعب بوصوف سيلعب موسمه الأول في فريق كورتري البلجيكي، قبل أن ينتقل في الموسم الثاني إلى فريق “آيندهوفن” الهولندي ليحمل ألوان مانشستر سيتي في موسمه الثالث في حال إثباث إمكانياته.